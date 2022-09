She-Hulk, Charlie Cox commenta il nuovo costume di Daredevil: ecco che cosa ha detto

Gli easter su Fantastici 4 e X Men nascosti nel nuovo episodio di She Hulk non sono gli unici ad aver stuzzicato l'interesse dei fan in merito ai prossimi progetti del MCU, dato che la puntata ha anche anticipato anche l atteso ritorno del Daredevil di Charlie Cox.

Ora, in una nuova intervista pubblicata da Rotten Tomatoes, l'attore ha commentato il nuovo costume giallo e rosso di Daredevil, intravisto proprio nell'ultima puntata di She-Hulk, rivelando che la prima volta che lo vide rimase letteralmente sbalordito.

"Quando fui chiamato a Los Angeles per una prova costume, sono rimasto sbalordito" ha ricordato Charlie Cox. "Sapevo che non lo avrei indossato in Spider-Man: No Way Home, ma mentre stavamo facendo Spider-Man ci stavamo anche preparando per She-Hulk, quindi mi presento a questa prova costume e appena entro, lo vedo, eccolo lì: il nuovo costume di Daredevil. Lo riconobbi subito, ma notai anche che c'era qualcosa di sbagliato: i colori erano diversi! La prima cosa che pensai fu: 'Assolutamente no!'. Perché, istintivamente, quando interpreti un ​​personaggio così a lungo immagini anche quale sarà la reazione dei fan nei confronti di queste cose. Ma quando l'ho indossato, mi sono detto: 'Ah cavolo, è una cosa irreale'".

Daredevil debutterà in She-Hulk in uno dei prossimi episodi, ma il futuro di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock è appena iniziato: prossimamente, infatti, il personaggio tornerà anche nella serie tv Echo, spin-off di Hawkeye dedicato a Maya Lopez in arrivo nel 2023, e sarà anche il protagonista assoluto del reboot Daredevil Born Again, che invece uscirà nel 2024.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!