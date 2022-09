She-Hulk: Charlie Cox è di nuovo Daredevil nel poster confezionato dai fan per la serie

In attesa di vederlo comparire nei rimenanti episodi di She-Hulk, i fan hanno confezionato ad arte un character poster dedicato al Matt Murdock di Charlie Cox. Quest'ultimo tornerà a interpretare Daredevil nella serie con protagonista Tatiana Maslany in un cameo tra i più attesi della stagione, prima di ritrovarlo nella serie Daredevil: Born Again.

Dopo aver dato il bentornato all'Hulk di Mark Ruffalo e all'Emil Blonsky di Tim Roth, altrimenti noto come Abominio, il pubblico attende con ansia di sapere con chi Walters potrebbe incrociarsi. I primi teaser della serie hanno offerto la conferma incredibilmente eccitante che Cox avrebbe ripreso il ruolo di Daredevil, dopo averlo interpretato per la prima volta nell'amata e omonima serie di Netflix.

Dopo il suo breve cameo in Spider-Man: No Way Home dello scorso anno, è stato poi confermato che Cox sarà presto protagonista della sua prossima serie Disney+ Daredevil: Born Again. Nel frattempo, però, sembra che abbia degli affari da sbrigare con Walters.

Ora, una nuova fan art reimmagina alcuni dei materiali promozionali di She-Hulk, mettendo Cox in primo piano nel suo personale character poster. Condiviso su Instagram dall'artista @rahalarts, il poster offre una versione di Daredevil dei poster ufficiali di She-Hulk pubblicati in vista della nuova serie. Su uno sfondo rosso, il poster è indistinguibile dal materiale promozionale ufficiale, e molti si sono espressi nella sezione dei commenti dell'artista per elogiare il suo lavoro. Potete visualizzarlo nel post in calce alla news.

Sebbene la presenza di Daredevil in She-Hulk: Attorney at Law non sia un segreto assoluto, il materiale promozionale dello show non lo ha ancora incluso al di fuori di una breve apparizione nel trailer, e un recente teaser ha persino tentato di nasconderlo dietro un testo.

In linea con il tono comico di She-Hulk, la sceneggiatrice Jessica Gao ha parlato di Daredevil e ha recentemente annunciato che lo show esplorerà un lato più leggero dell'amato personaggio, noto per il suo temperamento più cupo. Gao ha anche confermato che questa iterazione di Daredevil è molto simile alla versione dei fumetti del personaggio, e molti sono entusiasti di vedere dove lo porteranno gli eventi della serie.