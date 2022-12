She-Hulk, Charlie Cox difende i toni leggeri: 'Se non fa per voi non guardatelo'

Delle tante critiche rivolte a She-Hulk, quella relativa all'utilizzo di Daredevil è stata forse la più pressante: gli ultimi anni ci hanno abituato ad un Matt Murdock sempre cupo e serioso, mentre lo show Marvel ha preferito mostrarcene una versione più leggera e a suo agio nei toni da commedia della serie.

Del ritorno di Daredevil vi abbiamo parlato anche noi in un nostro approfondimento, ma a prendere la parola è stato in queste ore proprio il diretto interessato: "Ci sono scene che quando le leggi ti fanno pensare: 'La gente lo amerà'. E poi c'è roba come la walk of shame per cui pensi: 'Non lo so, potrebbe andare in un modo o nell'altro'" ha spiegato Charlie Cox.

L'attore ha proseguito: "La cosa buona di fare una cosa del genere in She-Hulk è che non si tratta di una serie di Daredevil. I toni sono stati completamente diversi da tutto ciò che io abbia mai fatto con questo personaggio, ma è stato comunque molto eccitante, nuovo e completamente in linea con il personaggio. Se leggete i fumetti, ce ne sono alcuni in cui il tono è molto più leggero, in cui lui è quasi stupido o impacciato".

"Non puoi accontentare tutti. Se She-Hulk non fa per voi, non guardatelo. Guardate qualcos'altro" ha quindi concluso con la massima onestà Charlie Cox. E voi, da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti! La showrunner, intanto, ha definito She-Hulk la serie più eccitante dell'MCU.