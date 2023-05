She-Hulk: Charlie Cox non ha ancora mai visto gli episodi della serie con Tatiana Maslany

Charlie Cox è impegnato nelle riprese di Daredevil: Born Again che dovrebbero riprendere come previsto dopo essere state messe in pausa a causa delle proteste degli sceneggiatori della WGA in sciopero per questioni contrattuali. Tuttavia, l'attore ha ammesso di non aver ancora visto gli episodi di She-Hulk, pur essendovi comparso in dei cameo.

Questa settimana, Cox è apparso insieme alla sua co-star Vincent D'Onofrio all'ICCCon di Nashville, partecipando a un panel condotto da Brandon Davis di Phase Zero. Durante l'evento, Cox ha parlato del suo ritorno nel ruolo in Spider-Man: No Way Home e in She-Hulk e ha rivelato di non aver ancora guardato la serie con Tatiana Maslany.

Nei giorni scorsi, Marvel ha proposto She-Hulk agli Emmy 2023 in ben 19 categorie diverse.

"Quando è arrivato She-Hulk e ho letto i copioni, ho pensato che questa fosse un'ottima occasione per cimentarmi con questo personaggio e vedere se potevo rimanergli fedele, ma anche trovare un lato di lui rappresentato nei fumetti che fosse appropriato per lo show", ha spiegato Cox. "Perché il problema è che se si prende il Daredevil che conosciamo dalle altre serie e lo si mette in She-Hulk, poteva diventare un bersaglio facile con cui prendersela. Lui è quello serio e quindi non volevo questo. Non credo che lui sia così. Quindi volevo che si adattasse un po' a Jennifer Waters e questo esperimento per me è stato molto divertente".

Cox ha continuato: "E penso che la gente abbia risposto bene. In realtà non ho ancora visto quell'episodio. Ho visto ialcuni stralci di quando facciamo l'ADR [sostituzione automatica dei dialoghi], che è la parte della voce fuori campo e sembra divertente. Ma è stato un esperimento davvero interessante per vedere se si poteva prendere quel personaggio senza perdere nulla - senza perdere ciò che la gente ama di quel personaggio, ciò che io amo di quel personaggio - e vederlo comunque in una situazione diversa. È anche fedele alla vita. Ci sono momenti della vita in cui è molto difficile trovare il senso dell'umorismo perché si sta lottando o perché la vita è dura, e ci sono momenti in cui la vita scorre liscia e tutto è rose e fiori".

Daredevil: Born Again dovrebbe debuttare su Disney+ nella seconda parte del 2024.