She-Hulk, Charlie Cox sfoggerà il costume giallo di Daredevil? I fan non sanno che pensare

Come saprete in She Hulk non tornerà solo Abominio di Tim Roth ma anche Charlie Cox nei panni di Daredevil, che secondo le indiscrezioni apparirà in più di un episodio e vestirà un costume che i fan della serie Netflix non hanno mai visto.

Daredevil dovrebbe apparire in diversi progetti MCU di prossima pubblicazione, e in She-Hulk Charlie Cox sarà nuovamente Matt Murdock grazie alle ambientazioni da aula da tribunale della serie (come Murdock anche Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner, è un famoso avvocato di New York), ma per quanto riguarda l'apparizione nei panni del supereroe di Hell's Kitchen l'Uomo senza Paura si paleserà con un costume diverso da quello che i fan si aspettano.

Stiamo parlando del famoso costume giallo dei fumetti, che permetterebbe al personaggio di 'distinguersi' in qualche modo da quello della serie Netflix: sebbene Vincent D Onofrio abbia confermato che Kingpin di Hawkeye sia lo stesso personaggio visto nella serie Daredevil, un nuovo costume permetterebbe al supereroe di 'ripresentarsi' nuovo di zecca per un nuovo pubblico, senza contare che nei cinecomics il cambio di costume da un progetto all'altro è praticamente una consuetudine.

I fan in queste ore stanno discutendo sui social di questa possibilità, che ha lasciato una parte del pubblico perplessa: voi cosa ne pensate? Preferireste vedere il costume originale oppure l'idea di un cambio di abito vi intriga? Ditecelo nei commenti!