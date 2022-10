She-Hulk: chi ha doppiato davvero QUELLA scena? Jessica Gao rivela ogni segreto!

La serie dei Marvel Studios con protagonista Tatiana Maslany è arrivata alla sua conclusione quest'oggi con un folle finale di stagione, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di She-Hulk 1x09, che ha sorpreso tutti gli spettatori.

Come ben sappiamo, la puntata ha introdotto l'intelligenza artificiale di nome K.E.V.I.N. Ma da chi è stata doppiata l' I.A.? La scrittrice e produttrice esecutiva Jessica Gao si è unita al podcast Phase Zero di Comicbook.com per discutere dell'episodio finale ed ha dichiarato che la voce del robot non è quella di Kevin Feige, come ipotizzato da molti. Ma il presidente dei Marvel Studios ha comunque avuto un ruolo significativo nel portare K.E.V.I.N. sullo schermo.

Nell'intervista, la scrittrice ha raccontato che non è stato affatto semplice far passare l'idea. Inoltre, tutta la sala degli sceneggiatori ha provato in ogni modo a convincere Feige a doppiare l'I.A., ma il presidente dei Marvel Studios non si è voluto spingere così tanto in avanti.

"Quella non è la voce di Kevin Feige, è di un doppiatore che abbiamo assunto", ha rivelato la Gao. "Ci siamo battuti molto duramente affinché Kevin facesse la voce ma ha rifiutato. Sì, abbiamo anche litigato per il cappello. Il team di sviluppo visivo aveva già iniziato a ridere pensando a tutti i tipi di versioni di Kevin. Avevano tutti un cappellino da baseball nero sopra. Il vero Kevin ci diceva: "Non puo avere il... Non ha senso per una macchina indossare questo cappello da baseball.' Ero tipo, 'Kevin, davvero ti stai preoccupando per questa cosa?'"

E a voi è piaciuto questo finale? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, sembra proprio che She-Hulk abbia anticipato il film di World War Hulk, che i fan sognano da anni.