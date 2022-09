She-Hulk: il clamoroso finale dell'episodio 5, spiegato bene! Arriva voi-sapete-chi?

L'episodio 5 di She-Hulk, intitolato 'Verde e single', è ora disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus, ma sui social i fan stanno già commentando i clamorosi ed entusiasmanti minuti finali.

Nel corso dell'episodio, incentrato sulla causa in tribunale tra Jennifer e Titania per lo sfruttamento del marchio 'She-Hulk', la protagonista viene presentata ad un famoso 'sarto di supereroi', un genio della moda che si occupa di realizzare i costumi per i più celebrati supereroi del mondo. Negli istanti finali della puntata, però, arriva il colpo di scena: mentre Jennifer si chiude nel suo camerino per provare i nuovi abiti da She-Hulk realizzati dal sarto, che si è servito di uno speciale tessuto elasticizzato per fornire alla supereroina degli outfit che si adattassero sia alle dimensioni di Jennifer che a quelle di She-Hulk, il sarto trova una scatola fuori posto e si affretta a sistemarla rimproverando i i suoi assistenti, rei di non aver tenuto in ordine il suo atelier e soprattutto di prendere sottogamba la riservatezza dei clienti.

Appena prima dei titoli di coda, però, la cinepresa ci mostra il contenuto della scatola e a quel punto per gli spettatori è chiaramente visibile il nuovo casco di Daredevil, con la nuova tintura gialla: come visto nel nuovissimo trailer di She Hulk per il mid season, Matt Murdock tornerà nel MCU nei prossimi episodi della serie e lo farà con un costume molto diverso rispetto a quello visto l'ultima volta nella serie tv di Netflix. La nuova puntata di She-Hulk ha svelato dunque l'identità dell'artista che ha contribuito a ridisegnare il look del diavolo di Hell's Kitchen.

Tra l'altro un bigliettino applicato al pacco contenente il nuovo costume di Daredevil ha mostrato la scritta 'da ritirare', segno forse che il Matt Murdock di Charlie Cox sarà visto in azione nella prossima puntata di She-Hulk: ricordiamo che, in una recente intervista, l'attore aveva anticipato che Daredevil sarà in un solo episodio di She Hulk (a meno che, ovviamente, non sia stato obbligato per contratto a non rivelare eventuali apparizioni bonus).

Quali sono le vostre aspettative per il ritorno di Daredevil? Ditecelo nei commenti!