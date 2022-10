She-Hulk: ecco la nuova clip ufficiale dell'episodio finale dello show!

Anche un'altra serie targata Marvel Studios sta per giungere alla sua conclusione. Infatti, domani andrà in onda l'ultimo episodio di She-Hulk, che sarà il finale più corto di tutti gli show del Marvel Cinematic Universe.

La puntata della scorsa settimana, della quale abbiamo parlato nella nostra recensione di She-Hulk 1x08, ha regalato grandissime emozioni ai fan, merito soprattutto dell'attesissimo ritorno del Daredevil di Charlie Cox, che dopo la sua breve apparizione in Spiderman: No Way Home ha debuttato nello show. Ma nonostante i due siano riusciti a fermare Leap-Frog, l'episodio non si è concluso bene per la nostra protagonista, che è stata pubblicamente presa di mira dall'Intelligencia.

Nell'attesa del rilascio dell'ultima puntata, le pagine social dei Marvel Studios e di She-Hulk hanno rilasciato una nuova clip su Instagram, che vi lasciamo in calce alla notizia. La scena mostra Jen e Nikki (Ginger Gonzaga) a casa dei genitori di Jen mentre cercano di scoprire i piani dell'Intelligencia.

Attualmente, She-Hulk non è stata rinnovata per una seconda stagione, ma questo non ci sorprende, considerando che i Marvel Studios non hanno dato ancora il via libera a nessuno degli show di Disney+, eccezion fatta per Loki. Sappiamo quanto sia grande il disegno generale del MCU e ogni eroe potrà essere protagonista anche in altri progetti futuri.