She-Hulk, come sarà la Jennifer Walters di Tatiana Maslany? Una foto mostra le somiglianze

Dopo la fine delle riprese di She-Hulk, i fan attendono notizie sull'uscita della nuova serie Marvel. Per il ruolo della protagonista è stata ingaggiata Tatiana Maslany, vista anche in Orphan Black, e la scelta sembra essere stata molto apprezzata. Fino a questo momento, però, non abbiamo visto ancora nessuna immagine ufficiale della serie.

Un utente Reddit ha così pensato di mettere a confronto Tatiana Maslany con la Jennifer Walters dei fumetti, e tra le due sembrano esserci molte somiglianze.

Come possiamo vedere anche nel post in calce alla notizia, u/henning ha pubblicato l'immagine con un volto che è per metà quello dell'attrice e per metà quello di She-Hulk. Le foto scelte per il montaggio effettivamente esaltano le somiglianze: il sorriso è lo stesso, così come la pettinatura e lo sguardo.

Il pubblico, intanto, cerca di capire anche se ci sarà una seconda stagione di She-Hulk. Anche i dettagli forniti sulla trama sono piuttosto scarsi: Kevin Feige l'ha definita una "legal comedy" e ha anticipato che gli episodi dureranno mezz'ora ciascuno, e sappiamo che nello show rivedremo Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner e Tim Roth nei panni di Emil Blonsky.

Credete che Tatiana Maslany sia l'attrice giusta per interpretare Jennifer Walters? Quali sono le vostre aspettative per She-Hulk? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.