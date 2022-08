She-Hulk è come promesso: nel nuovo trailer uguale a Law & Order

Ormai, ogni prodotto del MCU sembra intenzionato a guadagnare un tono inedito, eterogeneo rispetto alla somma delle parti. In She Hulk, era stato anticipato, quel tono avrebbe ricalcato di molto i classici legal drama. E quale meglio di Law & Order, che infatti viene citato apertamente nello stile in questa nuova featurette.

“Nel sistema di giustizia penale, i reati a sfondo sessuale sono considerati particolarmente atroci. A New York City, gli investigatori dedicati che indagano su questi crimini feroci sono membri di una squadra d'élite nota come Unità Vittime Speciali. Queste sono le loro storie”. Recita così uno degli ultimi intro creati appositamente per la più recente delle versioni di Law & Order: Special Victims Unit. Ed esattamente a questo modello si rifà la nuova featurette, dai toni semi-seri, realizzata per She-Hulk, nella quale Kevin Feige in persona interviene per spiegare questo inedito approccio da legal drama di She Hulk.

La trama ricorda un po’ una delle prime scene de Gli Incredibili della Pixar, con i super costretti a ricorrere ad avvocati difensori per fare fronte alle numerose comparizioni in tribunale, frutto delle conseguenze delle loro azioni: vittime collaterali, abuso di potere, perlopiù distruzione di demanio pubblico che ricadranno sulle tasse dei contribuenti. Jennifer Walters incarna un po’ tutte e due le figure: quella dell’avvocato difensore e quella del super da difendere. Come ci anticipa, infatti, una voce narrante à la Law & Order, con tanto di caratteristico doppio martello del giudice.

Anticipa la voce, con tono enfatico, sullo sfondo di un logo ricalcato su modello sella serie NBC: "Nell'universo cinematografico Marvel, le persone sono protette da due gruppi separati ma ugualmente importanti. Gli eroi che li salvano e gli avvocati che ripuliscono i loro danni collaterali. Ma solo una può essere entrambi. Questa è la sua storia". Come sappiamo, è la stessa storia di Matt Murdoch, che sarà unito da un rapporto molto particolare a She Hulk. Il problema, notizia di questa mattina, è che ciò che più si temeva per il personaggio di Charlie Cox si è infine avverato: Daredevil sarà molto meno dark nel MCU rispetto a quanto non lo era nelle serie di Marvel Television.