She-Hulk, ecco come sono stati realizzati i costumi del personaggio!

She-Hulk ha sicuramente portato su un altro livello il lavoro dei Marvel Studios, non solo riguardo la serie, ma anche le tecniche utilizzate per rendere al meglio un personaggio realizzato in CGI. Tra questi, ovviamente, ci sono anche i costumi e gli abiti che Jennifer Walters indossa.

A parlarne è stata la costumista di She-Hulk che ha svelato quanto sia stato difficile e stimolante per lei realizzare degli abiti all'altezza (letteralmente). Pare che la cosa sia stata molto facilitata dalla presenza sul set della stunt di Tatiana Maslany che, molte volte, è diventata un vero e proprio "modello fisico" per realizzare i costumi che She-Hulk avrebbe dovuto indossare nel momento in cui si ritrovava nella sua forma "super".

"È stato divertente, è stata davvero una sfida capire le misure per essere perfettamente veritieri poichè era davvero importante per la Marvel" ha raccontato la costumista Ann Foley. "Ad esempio, quali sono le misure adatte? La differenza tra Tatiana e Maliah (la stunt), è il nostro punto di riferimento o di illuminazione" ha chiarito. Nonostante le polemiche She-Hulk è stata nominata ai premi per i VFX confermando che il giudizio degli esperti del settore sembra esser stato molto più positivo rispetto a quello dei fan o di coloro che non sono esperti in materia di effetti speciali.

La reazione a questo odio di coloro che conoscono bene il personaggio non si è fatta attendere. Il fumettista Dan Slott si è scagliato contro gli haters di She-Hulk dichiarando come la serie sia il prodotto Marvel Studios più fedele ai fumetti mai realizzato. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!