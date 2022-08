She-Hulk: ecco come lo show Marvel ha cambiato il personaggio di Titania

La sceneggiatrice di She-Hulk: Attorney at Law, Jessica Gao, e la star della serie, Tatiana Maslany, hanno rivelato il grande cambiamento che lo show Disney+ apporterà all'arcinemica della Gigantessa di Giada, Titania. Il personaggio interpretato da Jameela Jamil differirà infatti dalla sua controparte cartacea a fumetti. Ecco in che modo.

Parlando con USA Today, Gal ha dichiarato di aver riletto i suoi fumetti preferiti di She-Hulk per capire come adattare Titania nello show, che sarà interpretata da Jameela Jamil. Maslany ha dichiarato che per She-Hulk: Attorney at Law di Disney+, Titania sarà un'influencer dei social media, nonché "l'antitesi di Jen [Walters, il vero nome di She-Hulk]". La stessa Gao ha aggiunto che Titania è "fissata" con She-Hulk e ha sottolineato che "She-Hulk è un punto dolente per lei e ci sarà tutto un territorio da esplorare in tal senso".

Prima delle dichiarazioni di Gao e Maslany, Jamil aveva rivelato che la versione di Titania nel Marvel Cinematic Universe è diversa da quella apparsa nei fumetti. "[La] storia di Titania, credo, è una delle più belle di tutto il MCU", aveva detto Jamil. "Ma stiamo raccontando una versione di Titania nuova di zecca, concepita dalla mente di Jessica Gao. È molto moderna, fresca, sciocca e divertente, ma sempre con il filo conduttore dell'insicurezza di Titania che è alla base di tutti i suoi problemi con She-Hulk".

Jamil ha anche descritto Titania come il cattivo più fastidioso del MCU. "Penso che non abbia quasi bisogno di usare la sua forza; potrebbe semplicemente infastidirti a morte", aveva continuato l'attrice. "E penso che sia un superpotere che non abbiamo utilizzato abbastanza". Tuttavia, mentre Titania apparirà come una cattiva, Jamil ha anche rivelato i lati positivi dell'interpretazione del personaggio.

Nel frattempo, Maslany ha anticipato il ruolo di Daredevil in She-Hulk; il personaggio di Charlie Cox è apparso brevemente nel trailer finale di She-Hulk mostrato al Comic-Con.