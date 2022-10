She-Hulk: il concept artist svela la prima versione del look di quel personaggio!

She-Hulk è stato da molti definito lo show più atipico del Marvel Cinematic Universe. Non solo per la storia che vuole raccontare ma soprattutto per il genere di serie tv che ha cercato, fin dal primo momento, di essere. In tutte le puntate il pubblico è stato bombardato di sorprese.

*QUESTA NEWS CONTIENE SPOILER*



Una delle più grandi (e particolarmente inaspettate) è stata la comparsa negli ultimi minuti dell'episodio di Skaar, figlio di Hulk. Il personaggio viene presentato dallo stesso Bruce Banner ad un pranzo con i parenti. Nonostante ciò il giovane viene accolto positivamente dalla famiglia. Insomma, le circostanze del suo cameo hanno sorpreso non poco i fan, in particolare quelli affezionati al mondo dei fumetti.

Skaar, infatti, ha un ruolo fondamentale nella storyline fumettistica del padre, soprattutto, nei racconti più cupi e violenti sul personaggio. La sua comparsa potrebbe anticipare quel possibile film su World War Hulk di cui si parla ormai da mesi. Nonostante ciò, la realizzazione in CGI di Skaar è stata criticata da tantissimi fan sui social che hanno definito il lavoro fatto come non soddisfacente e troppo finto. Il concept artist Jeremy Simser ha recentemente pubblicato sul proprio profilo social delle bozze preparatorie sul finale di stagione e Skaar appariva in una maniera molto diversa con una improponibile capigliatura emo.

Sicuramente non sarà l'ultima volta che vedremo Skaar. La regista di She Hulk ha parlato di un progetto sulla famiglia Hulk e, allo stato attuale la cosa potrebbe essere molto interessante da vedere sul grande schermo.

QUesta, però, non è stata l'unica critica avanzata dagli spettatori. La serie, nonostante abbia diviso molto i fan, pare sia stata molto apprezzata dagli addetti ai lavori. Un esempio è sicuramente il fumettista Dan Slott che ha difeso She-Hulk dagli attacchi degli haters. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!