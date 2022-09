She-Hulk, confermata la sessualità di un personaggio: 'Sì, è assolutamente queer'

Il quarto episodio di She-Hulk ha continuato non solo a presentarci nuovi personaggi, ma anche a permetterci di approfondire la conoscenza di quelli che avevamo già incontrato: questo nuovo capitolo dello show, in particolare, ci ha lasciato un indizio neanche troppo velato sull'orientamento sessuale di una delle protagoniste.

Stiamo parlando di Nikki Ramos, miglior amica di Jennifer Walters interpretata da Ginger Gonzaga (che, a proposito, proprio in queste ore ha anticipato l'arrivo di nuovi personaggi Marvel in She-Hulk): in questo quarto episodio della serie vediamo Nikki aiutare la nostra avvocata verde con il suo profilo di un app di dating, commentando ad un certo punto sconfortata "la vita degli etero è triste".

Un riferimento che evidentemente non necessita di interpretazioni, e che la stessa Ginger Gonzaga ha voluto commentare: "Spero che ne vedremo di più. Nikki è decisamente queer, lei è libera, ama tutti. Inizialmente avevo pensato fosse bisessuale, tendevo a proiettare me stessa in questo personaggio. Ma in verità Nikkki potrebbe amare chiunque e uscire con chiunque, il che è molto divertente. Per Nikki non ci sono regole, il che la bilancia perfettamente con Jen" sono state le parole dell'attrice.

Vedremo se e in che modo verrà approfondito l'orientamento sessuale di Nikki: Ginger Gonzaga non sembra assolutamente volersi tirare indietro da questo punto di vista! Vita privata dei protagonisti a parte, occhio a uno spoiler presente nel quarto episodio di She-Hulk.