She-Hulk: confermato il debutto di un villain di Ant-Man!

Il debutto di She-Hulk: Attorney at Law si avvicina rapidamente e la campagna di marketing dello show continua a gonfie vele. Nell'ultimo spot televisivo della serie, una sequenza sembrerebbe rivelare la prima apparizione live-action di uno dei cattivi più strani della Marvel.

Infatti, vediamo un uomo indossare un costume identico a quello di Porcospino, cosa che andrebbe così a confermare i precedenti rumor proprio sulla presenza del personaggio nella serie. Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Il Porcospino (Porcupine), detto anche Porky, il cui vero nome è Gentry "Alex" Alexander, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee, H.E. Huntley e Don Heck, pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione è in Tales to Astonish (vol. 1) n. 48 (ottobre 1963). È uno dei nemici principali di Ant-Man, ma nella sua carriera si è scontrato anche con Wasp, I Vendicatori, I Difensori, Capitan America e Wolverine.

She-Hulk: Attorney at Law seguirà le avventure di Jennifer Walters, interpretata da Tatiana Maslany. Composta da nove episodi, nella serie rivedremo Mark Ruffalo nei panni di Hulk, Charlie Cox nei panni di Daredevil e Benedict Wong nei panni di Wong. Il cast comprende anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. I co-produttori esecutivi sono Wendy Jacobson e Jennifer Booth.