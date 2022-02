She-Hulk: confermato il ritorno di Howard il papero nella serie Marvel su Disney Plus?

Sembra che il ritorno di Howard il papero nel Marvel Cinematic Universe sia solo una questione di tempo e non una reale incognita. Dopo essere apparso in un cameo in Guardiani della Galassia e in una breve inquadratura di Avengers: Endgame, il personaggio potrebbe presto fare ritorno, sembra nella serie She-Hulk in arrivo in streaming su Disney+.

A svelare i piani per il ritorno di Howard il papero nel Marvel Cinematic Universe è stato un magazine franchise che ha una licenza ufficiale della Disney e in cui possiamo leggere quanto segue: "Un futuro palmato? Howard il papero sembra sarà ancora parte dei piani della Marvel: nella serie What If...? si è sposato con Darcy Lewis. Riuscirà il papero, eletto da Time Magazine nel 2009 il personaggio Marvel più strano, ad avere un futuro radioso? In ogni caso, la serie She-Hulk, che arriverà quest'anno su Disney+, potrebbe riservare qualche sorpresa "del papero". Questo dovrebbe far piacere agli amanti di questo turbolento personaggio, determinato a fare sempre ciò che vuole".

Ricordiamo che tempo fa Howard il papero avrebbe dovuto essere il protagonista di una serie animata tutta sua su Hulu, ambientata nello stesso universo di MODOK e Hit-Monkey, ma quei piani sono saltati dal momento in cui i Marvel Studios hanno assorbito Marvel Television.

Per quanto riguarda gli altri volti noti del MCU, abbiamo già inteso che ruolo avrà Matt Murdock nella serie, ma per quanto riguarda Emil Blonsky a.k.a. Abominio scopriamo che Tim Roth è più in forma che mai, e che il parsonaggio passerà la maggior parte del tempo in forma umana e sotto sorveglianza alla prigione dello S.H.I.E.L.D. nota come The Raft. Jennifer sarà l'avvocato assegnato al caso, e inizieranno una collaborazione amichevole che li porterà a un ritiro in montagna dove vi saranno altri villain, seppur minori, e personaggi di contorno.

She-Hulk non ha ancora una data ufficiale, ma arriverà su Disney+ entro il 2022.