She-Hulk, crossover con il Daredevil di Charlie Cox? Tatiana Maslany approva

I fan Marvel sono stati piuttosto chiari negli ultimi tempi: in un modo o nell'altro il Daredevil di Charlie Cox dovrà entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, che sia tramite il grande o il piccolo schermo. L'arrivo di She-Hulk, da questo punto di vista, offre un assist davvero niente male.

Come molti di voi sapranno, la nostra Jennifer Walters è infatti una stimata avvocatessa: proprio la professione in comune potrebbe dunque essere un ottimo modo per incrociare il suo destino e quello del nostro Matt Murdock (i due, d'altronde, hanno già interagito anche nell'universo Marvel cartaceo).

I fan hanno ovviamente colto subito l'occasione per recapitare il proprio suggerimento a chi di dovere e, stando a quanto vediamo sui social, sembra proprio che la nostra Tatiana Maslany condivida la loro visione: in molti hanno infatti notato il like dell'attrice di She-Hulk ad una fan-art che ritrae insieme Jennifer e Matt, interpretando la cosa come un palese placet della protagonista dello show all'operazione che fa sognare il fandom.

Vi piacerebbe vedere introdurre Daredevil in questo modo? Diteci la vostra nei commenti! Maslany, intanto, ha espresso tutta la propria gioia per la sua conferma nel ruolo di She-Hulk; anche Mark Ruffalo, dopo l'Investor Day, ha poi rotto il silenzio sulla sua partecipazione a She-Hulk.