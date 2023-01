She-Hulk, Dan Slott ancora contro gli haters: 'Lo show più fedele ai fumetti del MCU'

Nel corso di tutta la sua programmazione su Disney+, She-Hulk: Attorney at Law è stato accusato a più riprese da svariati fan di non essere una riproposizione fedele del fumetto di provenienza, e in generale la serie con Tatiana Maslany non ha convinto il pubblico di appassionati del Marvel Cinematic Universe. Dan Slott ha risposto alle critiche.

Dopo aver tuonato contro gli haters di She-Hulk, il celebre fumettista è tornato nuovamente sull'argomento fedeltà in un nuovo post su Twitter, in cui ha scritto: "A chiunque dica che She-Hulk non era "fedele ai fumetti"... Sono l'uomo che ha scritto più numeri di She-Hulk di chiunque altro. Ho letto ogni singolo fumetto di ogni run di She-Hulk. E sto dicendo, per la cronaca, che è lo show più accurato dei fumetti nel MCU. Non è questo il punto. Nessuno stava discutendo di questo. Sì, invece. Lo stavano facendo. Tutti".

In precedenza, Slott si era detto rattristato dalla quantità di veleni che era stata scagliata contro la serie Disney Plus e perplesso per alcune argomentazioni che sono state fatte sul fatto che lo show avrebbe dovuto essere più simile alla sua serie di fumetti. La sua perplessità derivava dal fatto che, per quanto lo riguarda, lo show televisivo si era svolto in maniera abbastanza simile alla sua run di She-Hulk.

La serie non avrà l'aspetto di un tipico show o un film dei Marvel Studios, con il suo formato da sitcom e le sue trame in qualche modo disarticolate, ma i fan hanno assistito a una conclusione assolutamente sconvolgente, completa di una distruzione della quarta parete in stile Hideo Kojima, che ha cambiato tutto ciò che sappiamo sul MCU introducendo il pubblico all'entità K.E.V.I.N.

L'inclusione di Charlie Cox nel ruolo di Daredevil è stato un altro punto di forza della serie, che ha messo in mostra un'eccellente chimica tra Matt Murdock e Jen Walters, che gli showrunner di She-Hulk sperano di rivedere ancora quando Daredevil avrà il suo show autonomo; la stessa Tatiana Maslany si aspetta una chiamata per Daredevil: Born Again.