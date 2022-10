She-Hulk: il Daredevil di Charlie Cox in azione nella nuova clip!

Ormai ci siamo. Dopo il debutto nel Marvel Cinematic Universe in veste di avvocato di Peter Parker in Spiderman: No Way Home, il Daredevil interpretato da Charlie Cox è pronto a tornare nel prossimo episodio di She-Hulk.

Infatti, come mostrato nella nuova clip rilasciata poche ore fa da Entertainment Tonight, nella puntata di domani il Diavolo di Hell's Kitchen farà la sua tanto attesa apparizione nello show con protagonista Tatiana Maslany.

Nel video vediamo Matt Murdock all'inseguimento di Eugene Patilio, alias Leap-Frog, interpretato da Brandon Stanley. Con indosso il suo nuovo costume giallo e rosso, Daredevil viene però fermato da She-Hulk in un parcheggio.

Come ben sapete, Charlie Cox sarà il protagonista nel 2024 della serie solista del Diavolo di Hell's Kitchen, intitolata Daredevil: Born Again, annunciata da Kevin Feige durante lo scorso D23 Expo e che vedrà il ritorno di Vincent D'Onofrio nei panni di Kingpin. Inoltre, i due dovrebbero apparire anche nella prossima serie Marvel "Echo".

Il cast di She-Hulk: Attorney at Law è composto da Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Benedict Wong, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

E voi siete felici di questo ritorno? Fatelo sapere nei commenti! In attesa del prossimo episodio, vi lasciamo con la nostra recensione di She-Hulk 1x07.