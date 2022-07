She-Hulk, Daredevil con il costume giallorosso nuovo di zecca! La fan art

I Marvel Studios si sono sbizzarriti al Comic-Con di San Diego, con tantissime novità in agenda, tra cui i trailer di Black Panther: Wakanda Forever e She-Hulk: Attorney at Law. Riguardo allo show con Tatiana Maslany sono state diffuse diverse informazioni molto interessanti per i fan, soprattutto su un personaggio.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla serie del Marvel Cinematic Universe.

Non perdetevi il trailer di She-Hulk: Attorney at Law, la serie con protagonista Tatiana Maslany nel ruolo di Jennifer Walters/She-Hulk, al fianco di Mark Ruffalo, che torna nei celebri panni di Bruce Banner/Hulk.



Wong (Benedict Wong) si reca da She-Hulk per un consiglio legale e Daredevil (Charlie Cox) appare con un costume nuovo di zecca, giallo e rosso.

Un fan ha preso la palla al balzo e ha realizzato una fan art su Charlie Cox con il nuovo look.



L'attore dovrebbe apparire anche nella prossima serie Echo, prima di tornare in Daredevil: Born Again. Il film più recente del Marvel Cinematic Universe è Thor: Love and Thunder, con protagonisti Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, il Dio del Tuono, Natalie Portman nei panni di Jane Foster/Mighty Thor e Christian Bale nel ruolo di Gorr il Macellatore di Dei.



Per saperne di più su tutte le novità dei Marvel Studios potete recuperare il nostro recap del Comic-Con di San Diego.