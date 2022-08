She-Hulk e Daredevil fianco a fianco in Attorney at Law

Un'entrata in scena acrobatica negli ultimi frame del trailer di She-Hulk targato Disney+, tanto è bastato a Charlie Cox ed al suo studiatissimo Daredevil per mandare in visibilio i fan in rete.

Un nuovo spot televisivo ha mostrato She-Hulk e l'avvocato di giorno Daredevill, fianco a fianco in un edifico completamente distrutto. Tanto è bastato affinché i fan in visibilio esplodessero in commenti eccitati sui social per l'accoppiata Walters-Murdock.

Dopo l'acclamata serie Netflix Daredevil che lo ha visto protagonista, questa per Cox è solo la seconda apparizione nei panni del suo personaggio Marvel. Dopo Spider-Man: No Way Home di dicembre, ora è toccato a Tatiana Maslany condividere il set con lui.

Un debutto che pare sempre più interessante se ci si sofferma sugli abiti dei protagonisti. Daredevil sfoggerà infatti il canonico costume rosso e giallo preso in prestito direttamente dalla versione a fumetto. She-Hulk d'altro canto il suo spandex viola e bianco.

Sarà divertente allora osservare i due personaggi interagire, come affermato dalla stessa showrunner Gao: "Quello che è stato divertente nel portare lui e Daredevil nel nostro mondo è che la gente ha già visto un Daredevil molto drammatico, un po' pesante, molto oscuro, cupo. Ed è stato molto divertente poter fare - e lo facciamo con ogni cameo di personaggi del MCU - che li prendiamo dall'ambiente in cui li conoscete, che è un ruolo molto più drammatico e orientato all'azione, molto più serio, e li portiamo nel nostro mondo e li facciamo giocare con il tono di She-Hulk. Hanno potuto esplorare e vedere un lato più leggero del personaggio"



Nel frattempo vi ricordiamo che è uscita la nostra recensione del primo episodio di She Hulk, un approccio interessante e soprattutto diverso dal solito per introdurre il personaggio di Jennifer.