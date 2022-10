She-Hulk: Daredevil è tornato e ha svelato il destino degli accordi di Sokovia!

L episodio 8 di She Hulk ha finalmente dato ai fan ciò che stavano aspettando, con il ritorno nel Marvel Cinematic Universe di uno dei supereroi più amati di sempre, ma allo stesso la saga ha fatto luce sullo stato dei famosi Accordi di Sokovia.

Come saprete, la penultima puntata di She-Hulk come ampiamente promesso e anticipato ha riportato in gioco il Daredevil di Charlie Cox nel MCU, e nell'arco dei circa trenta minuti della puntata il supereroe di Hell's Kitchen appare sia negli iconici abiti da vigilante sia in quelli civili dell'avvocato Matt Murdock: ed è proprio Matt Murdock, nel corso di una scena ambientata in tribunale e che lo vede contrapposto alla protagonista Jennifer Walters, a svelare che cosa ne è stato degli Accordi di Sokovia dopo Avengers: Endgame.

Per i meno attenti, gli Accordi sono stati introdotti durante gli eventi di Captain America: Civil War allo scopo di controllare e regolare le attività di individui dotati di superpoteri. Sono stati in vigore per tantissimi anni nel MCU, ma adesso in base a quanto rivelato da Matt Murdock sono stati abrogati: in precedenza gli Accordi sono stati menzionati in numerosi titoli della Fase 4, tra cui The Falcon and the Winter Soldier e Ms. Marvel, ma l'episodio 8 di She-Hulk è la prima conferma del loro scioglimento. She-Hulk, lo ricordiamo, è ambientato nel 2025, ma l'ironia è che a comunicare ai fan lo status degli accordi di Sokovia è stato un personaggio che fino a poco fa non faceva neppure parte del MCU: Kevin Feige colpisce ancora.

