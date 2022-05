She Hulk debutta nel Marvel Universe col primo trailer ufficiale! Svelata la data d'uscita

A poche ore dalla prima immagine di Echo, serie tv Marvel spin-off di Hawkeye in arrivo nel 2023, i Marvel Studios hanno finalmente svelato il trailer ufficiale di She Hulk, prossima show MCU prodotto in esclusiva per la piattaforma di streaming Disney Plus.

La data di uscita di She Hulk Attorney in Law - questo il titolo ufficiale - sarà quella anticipata dal leak di qualche giorno fa, il prossimo 17 agosto: l'annuncio è stato ufficializzato durante la presentazione di Upfront della Disney a New York, dove lo streamer ha anche svelato il primo trailer ufficiale, arrivato ora online. Come al solito potete godervelo comodamente all'interno della news.

Oltre a Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters alias She-Hulk, il cast dello show include anche Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner alias Hulk, Tim Roth nei panni di Emil Blonsky alias Abominio, Ginger Gonzaga (Kidding) nel ruolo della migliore amica di Jennifer, Renée Elise Goldsberry (Girls5Eva) nel ruolo di Amelia, Jameela Jamil (The Good Place) nel ruolo di Titania.

She-Hulk è solo l'ultima di una lunga serie di serie Marvel prodotte per Disney+: dopo i successi delle acclamate WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If...?, Hawkeye e Moon Knight, a giugno esordirà la nuova serie Ms. Marvel, mentre attualmente in fase di produzione ricordiamo Secret Invasion con Samuel L. Jackson ed Emilia Clarke, senza contare i numerosi show in fase di sviluppo.

Cosa ve ne pare del trailer di She-Hulk? Ditecelo nei commenti!