She-Hulk, finalmente il debutto del personaggio che tutti stavano aspettando: Leap-Frog!

Oggi giovedì 6 ottobre 2022 è un giorno storico per i fan del Marvel Cinematic Universe, perché finalmente dopo mesi - anzi anni - di attesa la saga si prepara ad accogliere uno dei personaggi più amati di sempre...Leap-Frog.

Ad annunciarlo sono stati direttamente i Marvel Studios con un simpaticissimo video promozionale pubblicato sull'account ufficiale della serie tv con protagonista Tatiana Maslany: il filmato, disponibile in calce all'articolo, è aperto dalla didascalia "finalmente, il personaggio che tutti voi stavate aspettando..." e al suo interno mostra il debutto di Frog-Man, uno dei più atipici villain della Marvel Comics. Nei fumetti, l'originale Leap-Frog è Vincent Patilio, con suo figlio Eugene che cerca di riabilitare il nome di famiglia diventando l'eroe Frog Man. Per il Marvel Cinematic Universe, come spesso accade, sono stati apportati alcuni cambiamenti e i due personaggi sono stati compressi in uno, e sarà Eugene ad assumere l'identità del villain Leap-Frog.

Naturalmente, il post è pensato per stuzzicare i fan in merito all'attesissimo ritorno del Daredevil di Charlie Cox: dopo il cameo in Spider-Man: No Way Home, la star dell'acclamata serie tv Daredevil è previsto per un ruolo di comprimario nel penultimo episodio di She-Hulk, nel quale secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi nel contesto della storia della serie si sarebbe recato a Los Angeles per un caso legale incentrato proprio su Leap-Frog. Matt Murdock, lo ricordiamo, tornerà prossimamente anche nella serie tv Echo, spin-off di Hawkeye in arrivo nel 2023, e nella sua serie tv stand alone Daredevil Born Again, in uscita nel 2024.

She-Hulk episodio 8 è disponibile ora su Disney Plus.