She-Hulk, che fine ha fatto il decimo episodio? Ce lo spiega la regista Kat Coiro!

Nove è un numero piuttosto insolito per gli episodi di una serie: siamo abituati a show che privilegiano numeri pari (solitamente 10, ma anche 8 nel caso di show più brevi, o 20/22 per le sitcom). Cos'ha portato i Marvel Studios, dunque, ad optare per una soluzione del genere nel caso di She-Hulk? Casualità o pianificazione?

A rispondere alle nostre perplessità, mentre Tatiana Maslany parla del futuro di Jennifer Walters, è proprio la regista Kat Coiro, secondo cui gli Studios avrebbero semplicemente lasciato che la serie si chiudesse quando la storia non aveva più nulla da dire: una decisione, dunque, figlia della volontà di lasciare totale libertà creativa agli addetti ai lavori.

"La cosa bella di Marvel è che non ti vincola sempre alle stesse regole, tipo altri show che devono durare per forza 22 minuti. È stata la storia a dettare la lunghezza della stagione. Quando la storia è stata ben definita e abbiamo cominciato a mettere insieme i pezzi, siamo arrivati a 9 episodi. Potevano essere 8, potevano essere 11. E la stessa cosa vale per la lunghezza degli episodi, non c'era un numero da raggiungere" sono state le parole di Coiro.

Cosa ne dite? La libertà ha effettivamente pagato? Diteci la vostra nei commenti! Simon Pegg, intanto, ha definito She-Hulk la cosa migliore dopo Avengers: Endgame.