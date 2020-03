She-Hulk, le descrizioni dei casting call ci svelano nuovi personaggi

Negli ultimi giorni i rumor su She-Hulk, la nuova serie Marvel dedicata a Jennifer Walters, la cugina di Hulk, non fanno che aumentare, e le descrizioni dei casting call che sono apparse online aggiungono solo alle possibili teorie.

Solo quest'oggi parlavamo della possibilità che Jennifer sia avvocato specializzato in supereroi, e che il suo alter-ego verde venga fuori raramente rispetto alla sua solita forma, indicando dunque una maggiore esplorazione della sua parte umana, almeno inizialmente, mentre al momento al centro dell'attenzione sembrerebbe essere una descrizione dei casting call dedicata alla migliore amica di Jennifer, della quale non conosciamo il nome, ma per cui si cerca una donna tra i 26 e i 28 anni.

Nessuna attrice è stata ancora accostata al ruolo che si ipotizza essere quello di Jill Stevens.



Inoltre, lo show è anche un in cerca di un'interprete per una certa Meg, per cui si punterebbe a una donna tra i 29 e i 35 anni. È descritta come "un avvocato scaltro e sagace, dal pungente senso dell'umorismo".



Nei fumetti di She-Hulk, in realtà, non c'è nessuna Meg, ma c'è una Mallory a cui la descrizione potrebbe effettivamente corrispondere ("uno squalo d'avvocato con l'aspetto di una supermodella" o "Il volto che non è mai stata sconfitta in tribunale"), dovesse essere un personaggio pre-esistente semplicemente rinominato.



Le riprese di She-Hulk dovrebbero iniziare il prossimo novembre, ma non dovrebbe volerci ancora molto per scoprire chi sarà l'attrice scelta per interpretare la protagonista della serie.