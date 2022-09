She-Hulk: dettagli e easter egg che non avete notato nei primi 3 episodi

Jennifer Walters è legata a tutto l'universo Marvel più di quanto si possa immaginare. Per i fan di lunga data dei nostri supererei non sarà stato difficile notare i numerosi riferimenti a film e personaggi MCU nel corso dei primi 3 episodi. Per chi se li fosse persi, vi diamo una mano.

Un normale livello di rabbia, Super giurisprudenza e Il popolo contro Emil Blonsky, sono questi i titoli dei primi tre episodi della serie Disney, che hanno seguito da vicino le avventure dell'avvocatessa Jennifer Walters, cugina del più noto (almeno finora) Bruce Banner. In ogni episodio, inoltre, è possibile rintracciare un qualche riferimento ai vari supereroi che abbiamo imparato a conoscere nel tempo.

Nel primo episodio è Spider-Man ad essere citato, seppur parafrasandone l'ormai iconica: "Da grandi poteri derivano grandi responsabilità". Jennifer Walters, infatti, si presenta a noi con una rivisitazione della stessa: "Qual è la responsabilità di chi ha il potere?", inserendola in una sua arringa. Il tutto viene condito da quella quarta parete che diventa sempre più sottile, fino quasi a scomparire. Merito non tanto di Deadpool, quanto proprio di She-Hulk e della run degli anni '80 di John Byrne.

Per non parlare della scena post credit, sempre del primo episodio, dove Jen e Bruce si ritrovano scherzosamente a parlare della verginità di Captain America e delle sue sue...chiappe: "Hai in mente le sue chiappe? Le sue chiappe!", chiaro riferimento ai meme sulla scena della lotta dei due Cap in Avengers: Endgame.

Sicuramente anche i prossimi episodi saranno ricchi di riferimenti da cogliere e con i quali Jessica Gao avrà sicuramente lavorato per offrirci un prodotto equilibrato, tra passato e futuro della Marvel. In attesa del quarto episodio, qui la nostra recensione della terza puntata di She-Hulk.