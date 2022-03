She-Hulk, diamo un nuovo sguardo a Jennifer Walters grazie al merchandising ufficiale!

Il 2022 porterà con sé, dopo un breve periodo di pausa, una nuova ondata di show targati Marvel Cinematic Universe: tra questi spicca sicuramente She-Hulk, titolo che ci permetterà di fare la conoscenza della nostra Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner unita al suo celebre parente dagli stessi problemi nella gestione della rabbia.

Mentre, a proposito di parentele, si parla già di un possibile passaggio di testimone da Mark Ruffalo a Tatiana Maslany come principale gigante verde del Marvel Cinematic Universe, dunque, i nuovi gadget del merchandising ufficiale dello show ci permettono di familiarizzare un po' con la new entry interpretata dalla star di Orphan Black, e finora ancora avvolta da un sottile velo di mistero.

Dei thermos presentati in queste ore ci presentano infatti tre diverse versioni di una Jennifer Walters verdissima e sorridente, sia nei panni di avvocata che in quelli da Avengers: si tratta, naturalmente, non di foto ufficiali, ma di semplici riproduzioni basate sull'aspetto del personaggio di Tatiana Maslany, ma è sicuramente abbastanza per farci un'idea su quella che si preannuncia come una delle new-entry più attese del Marvel Cinematic Universe.

Nonostante non sia ancora stata rilasciata una data ufficiale, per l'esordio dello show su Disney+ si parla del prossimo giugno: recentemente, intanto, il video di un provino per She-Hulk ci ha regalato qualche indizio su un nuovo personaggio.