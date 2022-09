She-Hulk, Donny Blaze è collegato a Ghost Rider? La risposta di Rhys Coiro

L'episodio 4 di She-Hulk: Attorney at Law comprende nella trama Donny Blaze (Rhys Coiro), contrapposto a Wong (Benedict Wong), che viene supportato in tribunale da Jennifer Walters (Tatiana Maslany). Ovviamente il collegamento con Ghost Rider sembra palese ma in fan si chiedono se è davvero questa l'intenzione di Marvel.

A rispondere al quesito è proprio il volto di Donny Blaze, Rhys Coiro:"I nomi sono potenti... E non è cosa da poco portare il nome Blaze. È molto divertente, ma chi lo sa?" ha dichiarato l'attore.



Il quarto episodio risponde alla domanda sulla presenza di Ghost Rider? In realtà, Jessica Gao aveva già chiarito in precedenza che Donny Blaze non è Ghost Rider:"Il suo nome è Donny Blaze. È un mago di nome Donny Blaze. È solo un mago che ha scelto un nome d'arte che pensava avrebbe attirato molta attenzione. È un personaggio importante nel suo episodio ma non è Ghost Rider".



L'autrice aveva chiarito un dettaglio importante ma le speculazioni sul possibile collegamento tra Donny e Ghost Rider non si sono mai dissolte.

Di origine italiana, Rhys Coiro è molto attivo sia al cinema che in tv, e nel corso degli anni si è fatto notare grazie alla sua partecipazione alle serie tv Entourage, Ugly Betty e 24.



Su Everyeye è disponibile la recensione dell'episodio 4 di She-Hulk, in cui Donny Blaze è uno dei personaggi principali.