She-Hulk, dov'è andato Bruce Banner? Le nuove teorie ci portano su Sakaar

La presenza di Bruce Banner in She-Hulk è stata uno degli elementi più chiacchierati sin dalle settimane precedenti all'uscita della nuova serie targata Marvel Cinematic Universe: il personaggio di Mark Ruffalo ha però tolto il disturbo dopo poco tempo, partendo per una destinazione ignora sulla quale qualcuno ha già fatto delle ipotesi.

Mentre il nuovo episodio di She-Hulk ci prepara all'arrivo di Blade, infatti, su Reddit sono già spuntate le prime teorie su quale sarebbe la destinazione del nostro Bruce, con Sakaar in cima alla lista: le peripezie del nostro durante Thor: Ragnarok hanno in effetti lasciato più di una potenziale questione in sospeso, come alcuni fan fanno notare.

Qualcuno ipotizza ad esempio che il caro gigante verde debba fare i conti con un Fenris Wolf che, entrato in contatto con il sangue di Bruce, avrebbe sviluppato una mutazione proprio come Jennifer Walters; qualcun altro si spinge addirittura oltre, ipotizzando un Bruce Banner alle prese con un figlio nato e cresciuto proprio su Sakaar, dove sappiamo bene il tempo scorre diversamente dalla nostra Terra.

Insomma, un ritorno di Hulk da quelle parti sembra ad oggi l'ipotesi più quotata: siete d'accordo con questa visione delle cose? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, chi è il potentissimo supereroe che abbiamo incontrato nell'ultimo episodio di She-Hulk.