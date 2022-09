She-Hulk, c'è anche Ghost Rider? Il quarto episodio risponde alla domanda!

In tanti avevano notato un easter egg nel trailer di She-Hulk che sembrava suggerire la presenza di Ghost Rider nella serie. Si trattava di un poster, che raffigurava un uomo sfocato circondato dalle fiamme. Adesso, arrivati al quarto episodio abbiamo dato una risposta alla fatidica domanda: Ghost Rider ci sarà?

La risposta è definitivamente no. Già in passato, in verità, dopo le speculazioni dei fan la sceneggiatrice Jessica Gao aveva confermato che Johnny Blaze non sarebbe stato nello show. Tuttavia molti credevano che il suo fosse un modo per depistare i fan. In realtà Gao stava semplicemente dicendo la verità.

Nell'episodio 4 infatti scopre che il poster raffigurava un mago di nome Donny Blaze, non l'alter ego di Ghost Rider, Johnny Blaze. In "Is This Not Real Magic?", viene infatti spiegato che Donny una volta è stato espulso da Kamar-Taj per aver abusato delle arti mistiche e adesso utilizza i suoi poteri per "stupire" le persone in uno spettacolo dal vivo poco brillante.

A un certo punto Donny apre un portale durante uno dei suoi show, e manda accidentalmente una persona del pubblico, Madisynn, in Nepal. Qui succederanno cose che complicheranno ancora di più la situazione, costringendo così Wong e Walters a intervenire. "Una cosa con cui volevo giocare era l'idea che i suoi portali sono scadenti", ha spiegato in precedenza il regista Kat Coiro a RadioTimes.com. "Non volevo che fosse comicamente stupido, ma volevo che quei portali non fossero stupendi come in Doctor Strange."

Se siete curiosi di saperne di più, ecco la nostra recensione dell'episodio 4 di She-Hulk!