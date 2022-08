She-Hulk, tutti gli easter egg al MCU e fumetti nell'Episodio 1

E così un nuovo tassello interconnesso del Marvel Cinematic Universe ha fatto il suo debutto su Disney+. Il primo episodio di She-Hulk è stato accolto nel migliore dei modi, ma ora è tempo di dissezionarlo. Ecco tutti i riferimenti e gli easter egg al MCU e ai fumetti che potreste esservi persi.

Due giorni fa è sbarcato il primo episodio della nuova serie MCU e ha raccolto fin da subito il favore del pubblico. Tanto che non sembra già più impensabili la conferma di Jessica Gao che She Hulk sarà nei prossimi Avengers, com’era stato anticipato a sorpresa da Mark Ruffalo. Stabilire connessioni fin da subito, agli Avengers ma anche ai fumetti, è quindi cruciale. Certo, non abbiamo ancora visto il Matt Murdock di Charlie Cox, ma non nascondiamo l’apprensione per quanto riguarda il suo personaggio: Marvel aveva il pieno controllo creativo su di lui, il che potrebbe rendere il soft Daredevil a lungo pianificato, anche definitivo. Staremo a vedere, per ora ecco gli easter egg apparsi nell’episodio. Ovviamente fate attenzione, perché seguono spoiler.

Dennis "Buck" Bukowski: Avvocato di cui facciamo la conoscenza all’inizio dell’episodio, è un personaggio ricorrente nei fumetti. Si trasforma in una spina nel fianco come per Jennifer rubandole molte opportunità nei fumetti, anche se lei finisce sempre per batterlo in aula. In queste scene ritroviamo il legal drama promesso da She Hulk addirittura con un trailer identico a Law & Order, in ogni dettaglio.

Savage She-Hulk: Nel momento in cui Jen si dice preoccupata per le discussioni conclusive nel caso che sta seguendo, Nikki le dice di sfoderare la “faccia da selvaggia Jen Walters”. Si tratta ovviamente di un riferimento comico alla personalità più rabbiosa di Jen nei fumetti, vale a dire Savage She-Hulk.

Sakaar: Poco dopo aver visto Bruce Banner spiegare alla cugina come si è ferito il braccio in Avengers: Endgame, una nave sakaariana giunge a consegnargli un messaggio. Questo ovviamente ci riporta ai tempi di Banner nello spazio, fra Age of Ultron e Ragnarok. Ma pone anche una questione: cosa ci sarà scritto nel messaggio? Che prepari il crossover World War Hulk nel 2023?

Nuove origini: Questo, più che un riferimento, è la principale differenza nel modo in cui Jen ottiene i poteri da suo cugino. Nel fumetto finisce in una sparatoria e Bruce si vede costretto a sottoporla a una trasfusione di sangue per salvarla, anche se sa delle contaminazioni gamma. Qui invece hanno un incidente e il sangue delle rispettive ferite si mescola, generando i poteri.

Elmo: In realtà ne vediamo due quando Jen viene portata in Messico. Uno è danneggiato e appartiene ad Iron Man – e qui la commozione è stata tanta – l’altro invece è quello da combattimento di Hulk su Sakaar.

Thunder Clap: Si tratta di una delle mosse più iconiche di Hulk nei fumetti, ma nel MCU non la vedevamo dai tempi del film con Edward Norton. Qui Banner ricrea il famoso battito di mani nel combattimento di addestramento con Jen.

Captain America: Il (non così) giovane Steve Rogers è morto vergine, quando l’abbiamo visto alla fine di Endgame? Considerato il suo arco narrativo e l’ibernazione, teoricamente non ha avuto contatti con l’altro sesso. Posto che in realtà dovrebbe essere rimasto nel passato per Peggy, comunque Hulk risponde a questa domanda, spiegando che aveva perso la verginità durante un tour negli Anni ’40.

Avevate colto tutti i riferimenti? Sapevate che Jessica Gao ha ottenuto l’ingaggio per She Hulk dopo che il suo pitch per Black Widow venne rifiutato?