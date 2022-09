She-Hulk, Emil Blonsky dovrebbe tornare in futuro nel MCU: sarà libero da Abominio?

She-Hulk ha riportato sui nostri schermi il personaggio di Abominio riformato rispetto agli eventi del film del 2008 L'Incredibile Hulk. Nello show Jennifer Walters rappresenta Emil Blonsky, e adesso il suo interprete, Tim Roth, ha rivelato che Blonsky potrebbe tornare nel futuro dell'MCU: ma sarà senza Abominio?

L'attore non ha risposto direttamente a questa domanda, ma ha dato qualche indicazione durante un'intervista con ScreenRant. Nella serie, come abbiamo visto, il personaggio ha fatto ammenda con Banner e, riabilitato, vive una vita zen in cui gli è proibito trasformarsi nell'Abominio come condizione per la sua libertà vigilata.

"Quello che amavo era - e l'ho portato, e spero che sia lì - ballare sul filo del rasoio [con Blonsky]" ha raccontato Roth a ScreenRant. "Quando dice qualcosa sui suoi cambiamenti o sul trattamento; quando fa tutto questo... Pensa? E gli credono! Quindi, va bene. Ma dove vogliamo arrivare con ciò? Adoro avere [questo] nel personaggio. Se ha dominato il mostro, cosa che lui afferma di aver fatto, allora lo ha sotto controllo. Ma controllo per fare cosa? Controllo di cosa e a che fine ? E questo è il viaggio. È così divertente."

Secondo voi cosa possiamo aspettarci in futuro per il personaggio di Emil Blonsky? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi parliamo del terzo episodio di She-Hulk nella nostra recensione.