She-Hulk: Emily Hampshire si propone per il ruolo di Jennifer Walters

Mentre i fan stanno già facendo diverse ipotesi sulla serie di She-Hulk, siamo ancora in attesa di scoprire il nome dell'attrice che interpreterà la protagonista. Anche Emily Hampshire ha detto di essere interessata alla parte.

L'attrice ha risposto alle domande dei giornalisti nel corso di un evento promozionale per la serie antologica intitolata "50 States of Fright", opera che ha fatto il suo debutto nella giornata di ieri 13 aprile su Quibi. Il giornalista di ComicBook.com ha quindi chiesto a Emily Hampshire se sarebbe interessata alla parte di un supereroe, in particolare Spider-Woman. Ecco la risposta dell'attrice: "Mi piacerebbe molto, non so come se ne è iniziato a parlare, ma sono d'accordo con chi lo ha proposto, sarebbe molto divertente".

Continua poi parlando di She-Hulk: "Mi viene in mente anche un altro personaggio, mi piacerebbe molto interpretare She-Hulk. So che stanno sviluppando una serie, quello che non sapevo, dopo aver letto qualche fumetto, non pensavo fosse un personaggio così... Quando pensi a She-Hulk ti vengono subito in mente muscoli e cose del genere, ma la persona dietro è veramente fantastica. Mi piacerebbe molto interpretarla".

Siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo qualche informazione sul casting dello show, inoltre sono in molti a credere che Bruce Banner apparirà nelle puntate di She-Hulk.