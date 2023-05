She-Hulk agli Emmy 2023: i Marvel Studios hanno iscritto la serie a ben 19 categorie

Nonostante le accese polemiche dei fan, i Marvel Studios credono molto nel potenziale di She-Hulk e per questo hanno iscritto la serie con Tatiana Maslany protagonista a ben 19 categorie valide per la prossima edizione dei Premi Emmy e non sono solo categorie tecniche. Le nomination ufficiale saranno svelate la mattina del 12 luglio prossimo.

Come riportato in un tweet di Deadline, la serie Disney+ She-Hulk è stata iscritta a diverse categorie, non solo per quelle riguardanti gli effetti visivi e i costumi, generalmente previsti per gli show cinecomic, ma anche per la scrittura, la regia, la produzione e le categorie attoriali. C'è anche un riconoscimento a una guest star molto amata dai fan, Patty Guggenheim, che ha interpretato Madisynn nell'episodio 4, "Is This Not Real Magic?".

Tatiana Maslany, che interpreta la protagonista She-Hulk, alias Jennifer Walters, è stata proposta come attrice protagonista. Oltre ad altre star dello show nelle categorie Attrice non protagonista e Attore non protagonista, i nomi proposti come Guest Star sono attori che hanno ripreso i loro ruoli nel Marvel Cinematic Universe: Mark Ruffalo come Bruce Banner/Hulk, Benedict Wong come Wong e Charlie Cox come Matt Murdock/Daredevil.

She-Hulk sarà in lizza anche per i premi Emmy come miglior serie commedia, per la regia, la sceneggiatura, per il casting e la fotografia, per i costumi, per le musiche, per il tema originale e la supervisione musicale, per la scenografia, il montaggio, montaggio sonoro, il missaggio del suono e ovviamente per gli effetti visivi.

Al momento non è stato mai confermato un rinnovo per la Stagione 2 di She-Hulk, anche se spesso il cast interpellato ha ammesso di voler tornare a interpretare i rispettivi personaggi.

Tatiana Maslany potrebbe comparire in Daredevil Born Again, anche se la sua presenza o cameo non sono stati ancora confermati nello show con Charlie Cox.

Più probabile, che il personaggio di She-Hulk faccia un'apparizione in altri progetti MCU, magari al cinema al fianco di altri personaggi.