She-Hulk, nel nuovo episodio Mallory e Nikki scoprono un gruppo di criminali online!

Il sesto episodio di She-Hulk: Attorney at Law è stato distribuito nelle ultime ore su Disney+ con il titolo Jennifer e basta. La trama è molto interessante e include un particolare che ha stuzzicato la fantasia dei fan in merito a ciò che questo dettaglio potrebbe significare nell'economia della storia in vista dei prossimi episodi.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla puntata numero 6 di She-Hulk: Attorney at Law. In alternativa potete proseguire e scoprire se Daredevil è presente nell'episodio 6 di She-Hulk.



Mentre Jennifer Walters (Tatiana Maslany) sta partecipando al matrimonio di un vecchio amico in qualità di damigella d'onore, la sua collega Mallory (Renée Elise Goldsberry) e Nikki (Ginger Gonzaga) devono risolvere una causa di divorzio nella quale rappresentano Mister Immortal e vengono a conoscenza di un sito web chiamato Intelligencia.



Una volta intrufolate nel sito, Mallory e Nikki scoprono tantissimi post di trolling su She-Hulk, in alcuni dei quali si discute addirittura di come poterla uccidere.

In conclusione si nota una persona in camice da laboratorio che esamina un database con il nome di Jen prima di ricevere un messaggio da un certo "HulkKing". Il cast di She-Hulk è composto da Tatiana Maslany, Jameela Jamil, Ginger Gonzaga e Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner/Hulk.



