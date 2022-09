She-Hulk, il terzo episodio sorprende i fan con un cameo totalmente inaspettato

Il terzo episodio di She Hulk Attorney at Law è disponibile sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus da oggi giovedì 1 settembre: ecco il recap delle sorprese mostrate durante la puntata, intitolata 'Il popolo contro Emil Blonsky'.

Nel corso dell'episodio, da considerarsi come un vero e proprio quasi-spinoff di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, la protagonista Jennifer Walters viene chiamata a difendere Emil Blonsky alias Abominio (interpretato da Tim Ruth) per fargli ottenere la condizionale e uscire di prigione: per convincere la commissione del carcere di super-massima sicurezza in cui l'ex villain oggi pentito è rinchiuso dagli eventi de L'incredibile Hulk, Jennifer si mette in contatto con Wong, lo Stregone Supremo, e prima di introdurlo la cugina di Bruce Banner, in grado di rompere la quarta parete, si rivolge agli spettatori e scherza poco convinta promettendo che questa serie non è costruita esclusivamente sui camei.

Come promesso dunque Benedict Wong torna ad interpretare lo Stregone Supremo, e chiarisce che l'Abominio ha preso parte al torneo di lotta visto in Shang-Chi allo scopo di aiutare lo stesso Wong ad allenarsi in combattimento. L'inseparabile amico di Doctor Strange, inoltre, fa anche una battuta in riferimento a Spider-Man: No Way Home, citando espressamente l'incantesimo per cancellare la memoria usato dal supereroe di Benedict Cumberbatch nel film con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire.

La puntata, poi, include a sorpresa anche un cameo di Megan The Stallion nella parte di sé stessa, nonché l'introduzione di una gang di raffazzonati criminali che a quanto pare lavora per un 'misterioso' capo. Chi potrà mai essere? Staremo a vedere...

Nel frattempo, a proposito di camei, cresce l'attesa per il ritorno di Charlie Cox come Daredevil, che farà capolino in una delle prossime puntate.