She-Hulk: l'ultimo episodio spiana la strada al reboot di Blade, ecco come!

Mentre continua la sua settimanale programmazione su Disney+, She-Hulk magari non starà riscontrando il successo sperato come le altre serie in streaming del Marvel Cinematic Universe ma sta riservando sicuramente delle sorprese, alcune di queste ben nascoste. L'ultimo episodio, infatti, potrebbe aver spianato la strada all'atteso reboot di Blade.

L'ultimo episodio della sitcom ha visto un altro sorprendente cameo nel Mister Immortal di David Pasquesi. Una versione molto diversa del Vendicatore dei Grandi Laghi visto nel materiale Marvel, il personaggio di Pasquesi ha rivelato che a un certo punto è stato sposato con un personaggio chiamato Baronessa Lily Cromwell. A quanto pare, Cromwell non è un nome qualunque. No, il personaggio ha una storia profonda nei fumetti e potrebbe persino essere in procinto di entrare nel MCU grazie a Blade.

In breve, Cromwell è conosciuta come la cattiva Baronessa Blood. Inizialmente è apparsa in un fumetto della Union Jack al fianco di John Falsworth. Cosa più importante? È un vampiro. Di recente, si è unita ai ranghi della Legione dei Viventi insieme ad altri personaggi vampireschi come Snowsnake, Xarus e Carpathian. Per pura coincidenza, è stato ipotizzato che il personaggio di Olivia Colman in Secret Invasion abbia Falsworth come cognome.

Sappiamo che le riprese di Blade inizieranno tra poche settimane, ma poco altro è stato svelato al di fuori di questo. Lo stesso Blade (Mahershala Ali) è un mezzo vampiro e ha vissuto tutta la sua vita dando la caccia ai vampiri. Per questo motivo, è logico che i personaggi iconici dell'horror saranno coinvolti nel film. Non è chiaro se il villain della pellicola Marvel sarà un personaggio come Dracula, la Baronessa Blood o qualcuno di simile.

Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la recensione della 1x06 di She-Hulk e dare un'occhiata alla data d'uscita di Blade.