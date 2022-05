She-Hulk: i fan sono convinti di aver riconosciuto un oscuro personaggio Marvel, ecco chi!

Con l'uscita del primo trailer di She-Hulk, i fan Marvel stanno cercando di scoprire ogni segreto contenuto in quelle prime immagini che ci danno un assaggio all'introduzione di Jennifer Walters nel Marvel Cinematic Universe. Andati a caccia di easter egg e riferimenti nascosti, alcuni fan pensano di aver scovato un oscuro personaggio dei fumetti.

Al minuto 1:23 del trailer si vede una persona che sembra essere una versione del personaggio di Frog-Man del MCU. Nei fumetti Marvel, Frog-Man è uno dei personaggi eroici più oscuri, anche se è possibile che il personaggio che vediamo sia il villain della serie.

In origine, il costume a forma di rana era stato creato dal cattivo dei fumetti Marvel Comics Leap-Frog, prima di essere aggiornato e utilizzato da suo figlio Frog-Man per azioni meno efferate. Al momento non è chiaro quale personaggio possa essere, se si tratterà di uno di questi nomi o se invece si tratterà di un personaggio creato interamente per lo show con Tatiana Maslany. Finora non è stata fatta alcuna menzione della presenza di Frog-Man in She-Hulk, ma come i fan hanno sottolineato la figura in costume nel trailer assomiglia molto al personaggio.

Nel frattempo, sempre grazie ai fan, è stato individuato l'omaggio a Stan Lee e Jack Kirby contenuto nelle prime immagini di She-Hulk diffuse nella notte. La data di uscita di She Hulk Attorney in Law - questo il titolo ufficiale - sarà quella anticipata dal leak di qualche giorno fa, il prossimo 17 agosto: l'annuncio è stato ufficializzato durante la presentazione delle novità della Disney a New York.

Oltre a Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters alias She-Hulk, il cast dello show include anche Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner alias Hulk, nonché Tim Roth nei panni di Emil Blonsky alias Abominio.