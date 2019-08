She-Hulk: i fan entusiasti della nuova serie del Marvel Cinematic Universe

Il Marvel Cinematic Universe ha ufficializzato diversi aggiornamenti significativi nel fine settimana, tra cui l'annuncio di tre nuove serie tv originali in arrivo su Disney+. Tra i nuovi titoli anche la serie She-Hulk, con protagonista il personaggio di Jennifer Walters. Per il momento non sono state diffuse molte informazioni.

Sebbene la serie non abbia attualmente una data d'uscita, dovrebbe seguire le vicende di Jennifer, sia nella sua vita da avvocatessa sia in quella da supereroina, in uno show che apparentemente sarà completamente diverso da qualsiasi cosa la Marvel abbia mai fatto prima. E il progetto che ruota attorno a She-Hulk ha entusiasmato i fan della Marvel, con diverse positive reazioni che sono arrivate tramite i social network.



Il personaggio di She-Hulk è stato creato nel 1980 da Stan Lee e John Buscema. Cugina di Bruce Banner/Hulk, Jennifer Walters è un'avvocatessa che presta servizio come consulente legale ai vari supereroi in diverse occasioni.

Nasce come personaggio minore all'interno dell'universo Marvel, salvo poi crescere esponenzialmente grazie a John Byrne.

Rosario Dawson nelle scorse ore ha commentato i fancast della serie, qualche ora dopo l'ufficializzazione della produzione dello show da parte della Marvel. Per il momento non ci sono stati ulteriori annunci riguardo il cast di She-Hulk ma diverse novità, presumibilmente, verranno svelate nelle prossime settimane, anche per quanto riguarda gli altri nuovi show ordinati dai Marvel Studios.