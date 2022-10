She-Hulk: fan in estasi per Daredevil e Jennifer dopo l'ottavo episodio!

Il momento che in tanti aspettavano è finalmente arrivato. Nell'ultimo episodio della serie con Tatiana Maslany, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di She-Hulk 1x08, Daredevil ha fatto finalmente il suo debutto nello show, dopo la sua apparizione in veste di avvocato di Peter Parker in Spiderman: No Way Home.

In un primo momento, il Matt Murdock di Charlie Cox si scontra in tribunale con Jen Walters, ma in seguito i due fanno conoscenza all'interno di un locale. Successivamente, la coppia di eroi si allea per salvare Luke Jacobson (Griffin Matthews), rapito da Leap-Frog. Ma la cosa che più ha mandato in estasi i fan è stata la scintilla scattata tra Matt e Jen, conclusasi come ben sappiamo a casa della nostra protagonista. In calce alla notizia vi lasciamo alcuni dei tweet degli spettatori.

Prossimamente, Daredevil tornerà in Echo, serie di Disney Plus con protagonista Alaqua Cox, insieme al Kingpin interpretato da Vincent d'Onofrio. Il Diavolo di Hell's Kitchen e Wilson Fisk saranno poi protagonisti di Daredevil: Born Again, show dei Marvel Studios annunciato allo scorso D23 Expo che debutterà nel 2024.

In attesa dell'episodio finale di She-Hulk, che arriverà il prossimo giovedì su Disney Plus, vi lasciamo con il nostro approfondimento su tutti gli Easter Egg dell'ottavo episodio.