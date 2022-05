She-Hulk, fan furiosi per la nuova serie Marvel tuonano sui social: 'La CGI è orribile'

Non sono mancate certo le polemiche in seguito alla diffusione del primo trailer di She Hulk, visto che i fan della Marvel si sono riversati sui vari social network per lamentarsi del livello della computer grafica mostrato dalle immagini e giudicato decisamente non all'altezza delle aspettative, considerato quanto fatto in passato dallo studio.

Le prime immagini di She-Hulk ci hanno mostrato un Bruce Banner perennemente nei panni di Smart Hulk e di nuovo il ritorno di Tim Roth nei panni di Abominio, più o meno entrambi come li ricordavamo dai film precedenti in cui sono apparsi; tuttavia, quando è stato il turno di vedere la trasformazione di Jennifer Walters in She-Hulk, i fan hanno notato una CGI non all'altezza del nome dei Marvel Studios e si sono quindi riversati su Twitter per lamentarsene.

"She-Hulk come show sembra incredibilmente divertente, ma l'attuale CGI sembra davvero incompiuta e di gomma. Mi rendo conto che si tratta di televisione, ma quello che fa Star Wars funziona e hanno i budget per adattarsi", lamenta un fan. "Il trailer di She-Hulk è divertente e, caspita, adoro Tatiana Maslany (che farà faville in questo ruolo), ma la sua CGI post-trasformazione sembra orrenda", dice un altro.

"She-Hulk sembra divertente e spensierata e onestamente mi piace anche l'intera atmosfera. Solo che non riesco a sopportare quella terribile CGI che è così deludente perché probabilmente mi aspettavo di meglio", è l'opinione di un altro spettatore.

"In realtà mi piace il tono di She-Hulk. È divertente. E la Maslany ha un talento pazzesco, si vede. Ma cavolo, guardate Gamora. Avreste potuto usare effetti pratici sul suo viso e sul suo corpo. Hanno letteralmente le risorse necessarie. La Maslany ha troppo talento per essere nascosta in quella brutta in CGI", pensa un altro fan.

La data di uscita di She Hulk Attorney in Law - questo il titolo ufficiale - sarà quella anticipata dal leak di qualche giorno fa, il prossimo 17 agosto.