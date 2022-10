She-Hulk, fan letteralmente in delirio dopo l'episodio 8: tutti gli easter-egg e il recap

Dopo il divertente teaser di She Hulk dedicato a Leap Frog, la serie tv dei Marvel Studios disponibile sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus ha dato ai fan ciò che era stato promesso, scatenando l'entusiasmo della community.

Stiamo parlando ovviamente del ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil, ampiamente sponsorizzato dalla campagna marketing dello show in seguito al cameo in Spider-Man: No Way Home e in vista delle serie tv Echo e Daredevil: Born Again. Nella puntata, la star dell'acclamata serie tv di Netflix Daredevil torna a vestire i panni dell'avvocato cieco Matt Murdock, che si reca a Los Angeles per scontrarsi in tribunale con Jennifer Walters, alias She-Hulk: il motivo del contendere è un costume apparentemente difettoso (la puntata, non a caso, è intitolata 'Abiti e Costumi') indossato da Leap-Frog e realizzato dal famoso stilista Luke Jacobson, la mente dietro alle nuove tute di She-Hulk e dello stesso Daredevil.

Tantissimi i colpi di scena e altrettanti gli easter-egg: tra questi una chiara citazione a Wolverine, tornato recentemente in auge dopo l'annuncio di Hugh Jackman nel cast di Deadpool 3, ma anche un riferimento a Hulk Rosso e agli accordi di Sokovia, apparentemente abrogati, secondo lo stesso Matt Murdock; proprio il supereroe di Hell's Kitchen è al centro di altri due grandi easter-egg, uno ripreso direttamente dai fumetti e dedicato alla fama di 'latin-lover' di Daredevil (in questo episodio scoppierà la scintilla tra Matt e Jennifer) e un altro ispirato dalla serie tv di Netflix, dalla quale tornano sia la famosa scena della 'battaglia nel corridoio' (un marchio di fabbrica delle tre stagioni dello show oggi pronto per il reboot di Daredevil Born Again) sia il distintivo tema musicale.

L'epilogo della puntata è destinato a sconvolgere gli spettatori in vista del gran finale della prima stagione, previsto per la prossima settimana. Nel frattempo, diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.