She-Hulk, un fan non ha dubbi su chi dovrebbe affrontare nella Stagione 2

La prima stagione di She-Hulk non è stata certo accolta con grande entusiasmo e diciamo che la trama generale serviva più che altro a presentare al grande pubblico un personaggio tra i meno noti del panorama Marvel. Ora che però si è conclusa, alcuni fan hanno cominciato a fantasticare sui possibili villain di una eventuale Stagione 2 della serie.

Proprio oggi Dan Slott ha difeso ancora She-Hulk dagli haters, eppure esiste un manipolo di appassionati che non vedono l'ora che lo show sia rinnovato per una seconda stagione, sebbene manchi ancora una conferma ufficiale in tal senso (l'unica serie Marvel a essere stata rinnovata finora è stata Loki).

La prima stagione ci ha già fatto conoscere parecchi villain, da Man-Bull a Mr. Immortal, fino a Leap-Frog, ma gli utenti di Reddit si sono messi d'accordo per proporre alcuni cattivi da tutto l'universo Marvel - sia famosi che meno noti - che secondo loro dovrebbero comparire nella seconda stagione di She-Hulk. Il sondaggio principale ha dato il via alle danze suggerendo gli Emissari del Male, i cugini meno famosi dei Sinistri Sei.

Membri celebri degli Emissari del Male sono Electro, Leap-Frog, Stilt-man, Matador e il Gladiatore. Ma c'è anche chi fa il nome di Squirrel Girl per il suo debutto in live-action, o chi addirittura si spinge a chiedere un incontro tra She-Hulk e Deadpool per formare una squadra sensazionale e davvero senza precedenti sul piccolo schermo.

Comunque, in mancanza di un rinnovo ufficiale non c'è motivo per allarmarsi più di tanto. Inoltre, Marvel pubblicherà meno serie nel 2023, quindi è lecito attendersi un certo ridimensionamento, anche per via della sovrabbondanza di contenuti disponibili finora che potrebbero causare una certa confusione. Alcuni dei titoli pensati per il futuro su Diseny+ potrebbero arrivare però sotto forma di Speciali Marvel, ora che il format è stato lanciato e ha sortito un successo clamoroso: Licantropus è uno dei migliori MCU secondo tutte le classifiche del 2022.