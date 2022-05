She-Hulk: i fan sognano già un crossover tra Jennifer Walters e Jessica Jones!

Le prime immagini di She-Hulk hanno proiettato i fan dei Marvel Studios all'interno di questa nuova atmosfera da commedia al femminile che i lettori dei fumetti conoscono molto bene, ma sui social si sta cominciando a chiedere a gran voce una possibile apparizione nella serie con protagonista Tatiana Maslany della Jessica Jones di Kristen Ritter.

Interpretata dalla Ritter nell'omonimo show di Netflix, Jessica Jones era una detective privata con superpoteri di basso livello, alcolismo e la tendenza a fare scelte di vita davvero sbagliate. Molti pensavano che dopo la fine del rapporto Netflix/Marvel non ne avremmo più sentito parlare, ma sono stati smentiti quando Matt Murdock di Charlie Cox è ricomparso in Spider-Man: No Way Home e il Kingpin di Vincent O'Onofrio in Hawkeye, quindi le stesse probabilità di ritorno le avrebbe anche la Ritter. Ebbene, anche i suoi fan la pensano così, e lo show più indicato per un possibile ritorno di Jessica Jones è appunto She-Hulk. D'altronde, perché no?

Ricordiamo che da qualche giorno è stata svelata anche la data d'arrivo delle serie Marvel Netflix su Disney+ anche per quanto riguarda l'Italia.

Dal prossimo 29 giugno la vasta offerta di contenuti di Disney+ Italia si arricchirà di ulteriori serie Marvel live action con l’esordio ufficiale di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher, che offriranno ai fan una proposta ancora più ampia della collezione Marvel, raccolta tutta in un unico posto. Con l’aggiunta di questi nuovi titoli, agli abbonati verrà consigliato di rivedere le loro impostazioni di parental control per garantire un’esperienza di visione più adatta a loro e alla loro famiglia.

In un recente articolo, anche qui su Everyeye ci chiedevamo quando potesse tornare Jessica Jones...