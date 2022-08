She-Hulk: i fan sperano nel crossover con gli eroi di strada Daredevil e Kate Bishop

Tra qualche settimana sarà disponibile sulla piattaforma Disney Plus She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie dei Marvel Studios che espanderà ulteriormente l'universo narrativo per quel che riguarda l'appuntamento settimanale in streaming. Sappiamo già che in She-Hulk apparirà Daredevil, con i fan che adesso sognano un possibile crossover.

Sebbene il metodo migliore per continuare a far progredire la mitologia sia quello di dare una nuova veste alle cose, è sempre più diffusa la convinzione che l'enorme quantità di eroi di strada ora a disposizione di Kevin Feige li renda degni di un team all-star. Netflix ha fatto qualcosa di molto simile con la narrazione incrociata che alla fine ha portato a The Defenders, ma Charlie Cox rimane l'unico superstite finora di quel gruppo di eroi, il che significa che i Marvel Studios dovrebbero dare vita a qualcosa di completamente diverso.

Per questo motivo, gli utenti di Reddit hanno condiviso i personaggi preferiti che vorrebbero vedere entrare a farne parte, chi potrebbe essere il grande cattivo e perché le epopee crossover sul piccolo schermo potrebbero rivelarsi altrettanto sbalorditive delle loro controparti cinematografiche.

Anche se la definizione di "eroi di strada" è completamente opinabile, non si può negare che Daredevil, She-Hulk, Kate Bishop, Echo, Yelena Belova e persino Clint Barton rientrino in questa categoria. Un'intrigante speculazione avanzata è che a Born Again siano stati assegnati 18 episodi proprio per questo motivo, con l'impressione che Matt Murdock avrà bisogno di molti rinforzi per affrontare ancora una volta il temibile Kingpin.

Come anticipato dal nuovo trailer di She Hulk infatti Matt Murdock avrà un ruolo nella prossima serie del MCU per Disney Plus: la speranza, per i fan, è di rivedere anche Karen e Foggy tra le aule di tribunale frequentate da Jennifer Walters.