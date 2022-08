She-Hulk: un fan sul web immagina un improbabile crossover con How I Met Your Mother!

Una delle serie di cui più si parla sul web in questi giorni è She-Hulk, nuovo prodotto del MCU in arrivo su Disney+ dal 18 Agosto. Sono tante le speculazioni e le idee su ciò che vedremo, e mentre molti parlano già di un possibile arrivo di una stagione 2 di She-Hulk, i fan hanno creato un improbabile crossover tra lo show e How I Met Your Mother.

Un utente di Twitter di nome @Diokintos, crede che Jason Segel dovrebbe apparire in She-Hulk nei panni di Marshall Eriksen, e scontrarsi con la protagonista dello show in tribunale. I due personaggi, infatti, sono entrambi avvocati, e quello tra loro sarebbe sicuramente un testa a testa interessante, che sfrutterebbe al meglio la comicità di uno show come How I Met Your Mother e la rottura della quarta parete di She-Hulk.

Il tweet in questione, in cui veniva suggerito proprio questo crossover, ha ricevuto quasi 4k Mi piace ed è arrivato su Reddit, dove in molti hanno trovato l'idea alquanto curiosa. Infatti considerando il Multiverso, la cosa non sarebbe così strana, e secondo molti a suggerire questo potrebbe essere stata la star della Marvel Iman Vellani, che potrebbe aver usato i suoi centinaia di account anonimi per dire a Kevin Feige di assumere l'attore. Per chi non lo sapesse, tra l'altro, si vociferava la possibile presenza di Jason Segel in Fantastici 4 nei panni de La Cosa.

In ogni caso Marshall potrebbe sicuramente essere mandato in confusione dall'incontro con l'ex vicedirettrice dello S.H.I.E.L.D, Maria Hill, che nel MCU è interpretata da Cobie Smulders. Per chi non lo ricordasse, Smulders ha interpretato Robin Scherbatsky in How I Met Your Mother, e le opzioni nell'eventualità di un incontro sarebbero due: la prima è che semplicemente il personaggio di Maria Hill somiglia a Robin, la seconda è che il nome di Robin potrebbe essere in realtà una copertura per Hill, che rivela la sua vera identità.

Inoltre Marshall al termine dello show diventata un giudice, ma sarebbe facile per lui tornare come avvocato in She-Hulk: basterebbe usare come scusa quella dello snap di Thanos. Insomma, i modi per rendere realtà questo crossover ci sarebbero, ma ne sentiremmo davvero il bisogno?