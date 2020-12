She-Hulk, questa fanart immagina Tatiana Maslany in costume da supereroina

Ora che è stato ufficializzato da Kevin Feige in persona che Tatiana Maslany sarà She-Hulk, non possiamo fare altro che attendere l'approdo della serie su Disney+. Nel frattempo però, perché non godersi qualche fanart sul personaggio?

Quella che vi mostriamo oggi è firmata Valentin Romero, e ci mostra l'avvocatessa Jennifer Walters interpretata dalla Maslany indossare il costume viola e bianco che tante volte abbiamo visto anche nei fumetti.

Intanto, il Presidente e CCO dei Marvel Studios ha recentemente reso noto anche il genere e il formato della serie, etichettata come una legal comedy con episodi dalla durata di mezz'ora.

Possiamo quindi aspettarci qualcosa di inaspettato, passateci il gioco di parole, essendo questo un taglio molto diverso da quelli dati finora agli show Marvel, soprattutto vista la presenza, oltre che della Maslany e di Mark Ruffalo, di Tim Roth che tornerà nei panni di Abominio.

Sarà dunque curioso vedere cos'hanno in serbo per noi i Marvel Studios questa volta, e come questa e le altre componenti televisive si intrecceranno alla più grande narrazione del Marvel Cinematic Universe.

Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita per She-Hulk, ma per ora il piatto sembra abbastanza pieno e succulento.

E voi, che ne pensate? Vi piace la fanart? E quanto hype avete per la serie? Fateci sapere nei commenti.