She-Hulk sarà la fidanzata di Matt Murdock in Daredevil Born Again? Parla Charlie Cox

Nel corso di una recente intervista promozionale, Charlie Cox ha parlato del ritorno in azione di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe e offerto qualche anticipazione sulla nuova serie tv Daredevil: Born Again, le cui riprese inizieranno a febbraio 2023 in vista dell'uscita nel 2024 su Disney+.

Come saprete Daredevil è tornato in She Hulk con un episodio a lui interamente dedicato e un cameo nella puntata finale che ha chiuso la prima stagione della serie dedicata a Jennifer Walters, e proprio in quest'ultimo episodio Matt e Jennifer sembravano essere diventati una vera coppia fissa: vuol dire forse che questa relazione continuerà anche in futuro, e che quindi i fan possono aspettarsi di vedere She-Hulk apparire in Daredevil: Born Again?

"Non ne ho la minima idea" ha commentato l'attore. "Odio dover speculare, ma tutto quello che so al momento è che è stato davvero divertente far parte di She-Hulk. Da quello che ho sentito, il feedback è stato molto buono e le persone si sono davvero divertite. Se fossi io a decidere, farei comparire She-Hulk nella serie di Daredevil, certamente. Non so se accadrà, dovrei essere chiaro su questo. Ma chi lo sa? Forse la loro storia è stata un'avventura o forse c'è qualcosa di più e la ritroveremo anche nelle iterazioni future..."

Ricordiamo che nei giorni scorsi sono emerse le prime indiscrezioni sulla trama di Daredevil Born Again, una serie tv che secondo alcuni noti insider sarà collegata a Spiderman 4, ovvero il primo capitolo della prossima trilogia di Peter Parker interpretata da Tom Holland. Nessuna delle due voci di corridoio al momento è stata confermata ufficialmente.

