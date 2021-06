She-Hulk, il figlio di Hulk debutterà nella serie Disney+? Il nuovo rumor!

She-Hulk vedrà Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters, le riprese della serie Disney+ sono iniziate ad Atlanta, in Georgia, ed anche se i dettagli della trama sono relativamente scarsi The Direct ha riportato un rumors secondo cui vedremo in azione anche il figlio diHulk.

Lo spettacolo riporterà infatti Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner, oltre a Renée Elise Goldsberry in un ruolo sconosciuto. È stato anche confermato che Tim Roth riprenderà il suo ruolo di Abominio in She-Hulk, segnando un grande ritorno dopo essere stato assente dal franchise dal 2008.



Secondo le fonti di The Direct, Skaar apparirà nella serie She-Hulk dei Marvel Studios ma la sua presenza nello show non è stata ancora confermata da Disney e Marvel.



Nei fumetti, Skaar è il figlio di Bruce Banner, concepito durante il mandato di Hulk su Sakaar durante la trama di Planet Hulk. Possedeva poteri molto simili a suo padre, ma aveva anche ereditato abilità da sua madre Caiera, una Sakaaran.

L'inclusione di Skaar nella serie è incredibilmente sorprendente ma del tutto sensata e apre spazio per esplorare più tempo di Hulk su Sakaar inoltre aprirebbe una vasta gamma di implicazioni per i personaggi dello show e per l'universo nel suo insieme.



L’introduzione di un altro giovane eroe nel MCU potrebbe essere importante nell’ottica del progetto Young Avengers.



She-Hulk arriverà su Disney+ nel 2022, voi che ne pensate, potrebbero davvero introdurre Skaar? Fatecelo sapere nei commenti!